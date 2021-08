Qu'est-ce qu'un biais cognitif?

Les biais cognitifs font référence aux erreurs identifiables et répertoriables qui se retrouvent dans notre jugement de façon prévisible et systématique. Ces erreurs se produisent lorsque les gens doivent interpréter et gérer l’information provenant du monde qui les entoure. Personne n’y est complètement à l'abri et certains contextes et facteurs y sont particulièrement propices.

